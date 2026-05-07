Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов
Грузин стал первым, совершившим результативные действия в 7 матчах плей-офф ЛЧ подряд в одном сезоне
Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд Лиги чемпионов.
Грузин стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил гол или отдал результативную передачу в семи матчах плей-офф одного сезона подряд.
Кварацхелия в ответном матче полуфинала ЛЧ сезона 2025/26 против Баварии отметился ассистом.
В общей сложности в активе грузина 16 результативных действий в сезоне 2025/26, что стало новым рекордом ПСЖ.
Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов
- 16 – Хвича Кварацхелия (2025/26)
- 14 – Усман Дембеле (2024/25)
Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (16)
- Бавария – ассист
- Бавария – два гола
- Ливерпуль – ассист
- Ливерпуль – гол
- Челси – гол
- Челси – два гола и ассист
- Монако – гол
- Ньюкасл Юнайтед – ассист
- Спортинг – гол
- Тоттенхэм Хотспур – ассист
- Байер – гол и ассист
- Аталанта – гол
Only one player has scored or assisted in seven straight Champions League knockout stage games:— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 6, 2026
Khvicha Kvaratskhelia 🔥 pic.twitter.com/rTqF9HeEqJ
