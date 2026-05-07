Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Грузин стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил гол или отдал результативную передачу в семи матчах плей-офф одного сезона подряд.

Кварацхелия в ответном матче полуфинала ЛЧ сезона 2025/26 против Баварии отметился ассистом.

В общей сложности в активе грузина 16 результативных действий в сезоне 2025/26, что стало новым рекордом ПСЖ.

Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

16 – Хвича Кварацхелия (2025/26)

14 – Усман Дембеле (2024/25)

Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (16)

Бавария – ассист

Бавария – два гола

Ливерпуль – ассист

Ливерпуль – гол

Челси – гол

Челси – два гола и ассист

Монако – гол

Ньюкасл Юнайтед – ассист

Спортинг – гол

Тоттенхэм Хотспур – ассист

Байер – гол и ассист

Аталанта – гол