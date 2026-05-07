Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов

07 мая 2026, 00:52 | Обновлено 07 мая 2026, 01:12
Грузин стал первым, совершившим результативные действия в 7 матчах плей-офф ЛЧ подряд в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Грузинский полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд Лиги чемпионов.

Грузин стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забил гол или отдал результативную передачу в семи матчах плей-офф одного сезона подряд.

Кварацхелия в ответном матче полуфинала ЛЧ сезона 2025/26 против Баварии отметился ассистом.

В общей сложности в активе грузина 16 результативных действий в сезоне 2025/26, что стало новым рекордом ПСЖ.

Игроки ПСЖ с наибольшим количеством результативных действий в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 16 – Хвича Кварацхелия (2025/26)
  • 14 – Усман Дембеле (2024/25)

Результативные действия Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26 (16)

  • Бавария – ассист
  • Бавария – два гола
  • Ливерпуль – ассист
  • Ливерпуль – гол
  • Челси – гол
  • Челси – два гола и ассист
  • Монако – гол
  • Ньюкасл Юнайтед – ассист
  • Спортинг – гол
  • Тоттенхэм Хотспур – ассист
  • Байер – гол и ассист
  • Аталанта – гол
Главный претендент на Золотой мяч! 
