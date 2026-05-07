07 мая 2026, 02:18
Защитник Баварии: «Они это заслужили»

Джонатан Та прокомментировал ничью против «ПСЖ»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Джонатан Та прокомментировал ничью против парижского «Пари Сен-Жермен» (1:1, 5:6 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Они заслужили выход в финал. Оба матча были напряженными. Это были разные игры – их нельзя сравнивать. Они дважды победили, поэтому нужно отдать им должное. Они очень быстро забили первый гол. На протяжении многих минут они прекрасно защищались. Мы не оказывали достаточного давления на их оборону.

Сейчас чувствуется большое разочарование. Чтобы добиться успеха, нужно уметь преодолевать сложные моменты. Нельзя всегда быть командой-победителем. Мы можем гордиться тем, как мы себя вели и отдали все. Финал? Это будет хороший матч, но я не сосредотачиваюсь на нем».

Дмитрий Вус Источник: BBC
