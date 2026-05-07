Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ
Лига чемпионов
07 мая 2026, 00:28 | Обновлено 07 мая 2026, 00:58
244
0

ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ

Гарри сделал завершение ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов более напряженным

07 мая 2026, 00:28 | Обновлено 07 мая 2026, 00:58
244
0
ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил гол на 90+4-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.

Кейн отличился с передачи Альфонсо Дэвиса. Для Гарри это 14-й мяч в текущем сезоне главного еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Кейна спас Баварию от поражения (1:1), но не от вылета из ЛЧ – парижане прошли в финал турнира по сумме двух встреч (в первом поединке команда Луиса Энрике одержала победу – 5:4).

В составе ПСЖ единственный мяч на Альянц Арене забил Усман Дембеле. Французский коллектив в поединке за трофей ЛЧ поборется с Арсеналом.

ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ

По теме:
Луис Энрике объяснил, как ПСЖ второй раз подряд вышел в финал ЛЧ
ФОТО. Жена Забарного отреагировала на выход мужа в финал ЛЧ
Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов
Гарри Кейн видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария ПСЖ Бавария - ПСЖ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06 мая 2026, 07:28 15
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком

Украинец мог получать запрещенное вещество систематически

Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06 мая 2026, 08:38 11
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины

С известным тренером вообще не связывались

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Футбол | 06.05.2026, 23:41
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Футбол | 06.05.2026, 17:39
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 49
Теннис
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем