ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ

Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил гол на 90+4-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.

Кейн отличился с передачи Альфонсо Дэвиса. Для Гарри это 14-й мяч в текущем сезоне главного еврокубка.

Гол Кейна спас Баварию от поражения (1:1), но не от вылета из ЛЧ – парижане прошли в финал турнира по сумме двух встреч (в первом поединке команда Луиса Энрике одержала победу – 5:4).

В составе ПСЖ единственный мяч на Альянц Арене забил Усман Дембеле. Французский коллектив в поединке за трофей ЛЧ поборется с Арсеналом.

