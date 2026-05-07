ВИДЕО. Как Кейн на 90+4-й установил окончательный счет матча Бавария – ПСЖ
Гарри сделал завершение ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов более напряженным
Английский форвард мюнхенской Баварии Гарри Кейн забил гол на 90+4-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2025/26 против ПСЖ.
Кейн отличился с передачи Альфонсо Дэвиса. Для Гарри это 14-й мяч в текущем сезоне главного еврокубка.
Гол Кейна спас Баварию от поражения (1:1), но не от вылета из ЛЧ – парижане прошли в финал турнира по сумме двух встреч (в первом поединке команда Луиса Энрике одержала победу – 5:4).
В составе ПСЖ единственный мяч на Альянц Арене забил Усман Дембеле. Французский коллектив в поединке за трофей ЛЧ поборется с Арсеналом.
