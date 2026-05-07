В пятый раз французский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов

В пятый раз в истории Лиги чемпионов в финальном матче сыграет клуб из Франции.

Вновь этим клубом оказался ПСЖ, по сумме двух встреч победив мюнхенскую Баварию в полуфинале сезона 2025/26.

Для парижан этот финал станет третьим в истории. В 2020 году ПСЖ проиграл решающий поединок Баварии, а в 2025 году вышел победителем в поединке против Интера.

Еще по одному разу в финалах играли Марсель (1993, победа над Миланом) и Монако (2004, проигрыш от Порту).

Французские клубы в финалах Лиги чемпионов

3 – ПСЖ (2020, 2025, 2026)

1 – Марсель (1993)

1 – Монако (2004)

В финальном матче сезона 2025/26 ПСЖ сыграет с лондонским Арсеналом.