Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В пятый раз французский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2026, 00:12 | Обновлено 07 мая 2026, 00:49
269
0

В пятый раз французский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов

Третий раз в решающей игре примет участие ПСЖ

07 мая 2026, 00:12 | Обновлено 07 мая 2026, 00:49
269
0
В пятый раз французский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятый раз в истории Лиги чемпионов в финальном матче сыграет клуб из Франции.

Вновь этим клубом оказался ПСЖ, по сумме двух встреч победив мюнхенскую Баварию в полуфинале сезона 2025/26.

Для парижан этот финал станет третьим в истории. В 2020 году ПСЖ проиграл решающий поединок Баварии, а в 2025 году вышел победителем в поединке против Интера.

Еще по одному разу в финалах играли Марсель (1993, победа над Миланом) и Монако (2004, проигрыш от Порту).

Французские клубы в финалах Лиги чемпионов

  • 3 – ПСЖ (2020, 2025, 2026)
  • 1 – Марсель (1993)
  • 1 – Монако (2004)

В финальном матче сезона 2025/26 ПСЖ сыграет с лондонским Арсеналом.

По теме:
Луис Энрике объяснил, как ПСЖ второй раз подряд вышел в финал ЛЧ
ФОТО. Жена Забарного отреагировала на выход мужа в финал ЛЧ
Кварацхелия вошел в историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов Бавария статистика Бавария - ПСЖ ПСЖ Марсель Монако
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 06 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Футбол | 06 мая 2026, 23:41 0
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК

Ответная игра против Кристал Пэлас пройдет на стадионе Селхерст Парк

ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
Футбол | 06.05.2026, 09:22
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Футбол | 07.05.2026, 00:05
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 69
Футбол
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем