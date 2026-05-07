ПСЖ или Арсенал? Букмекеры выбрали будущего победителя Лиги чемпионов

В ночь с 6 на 7 мая 2026 года определилась финальная пара Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В битве за главный еврокубок 30 мая 2026 года в Будапеште встретятся парижский «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал».

Букмекеры сразу выставили коэффициенты на эту игру. По мнению экспертов, фаворитом встречи является «ПСЖ» – на их победу в финале дают коэффициент 1.69.

В то же время шанс успеха «Арсенала» оценивают лишь показателем 2.08.