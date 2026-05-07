ФОТО. Илья не обрадуется: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Бавария – ПСЖ
Награду получил Вильян Пачо
Эквадорский центральный защитник парижского «Пари Сен-Жермен» Вильян Пачо признан лучшим игроком ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (1:1).
В этой встрече 24-летний футболист, который является конкурентом по позиции украинца Ильи Забарного, не отличился ни одним результативным действием.
В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Вильян Пачо провел 16 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
до чого тут взагалі Забарний, дурники?