ФОТО. Илья не обрадуется: УЕФА выбрал лучшего игрока матча Бавария – ПСЖ

Эквадорский центральный защитник парижского «Пари Сен-Жермен» Вильян Пачо признан лучшим игроком ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (1:1).

В этой встрече 24-летний футболист, который является конкурентом по позиции украинца Ильи Забарного, не отличился ни одним результативным действием.

В сезоне Лиги чемпионов 2025/26 Вильян Пачо провел 16 матчей, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

