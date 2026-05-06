Манчестер Юнайтед отказывается от игрока, отданного в аренду в Барселону

В настоящее время у «Манчестер Юнайтед» нет возможности вернуть полузащитника Маркуса Рэшфорда в основной состав в следующем сезоне, если он вернется из аренды в «Барселоне».

Ключевые фигуры в клубе по-прежнему хотят продать Рэшфорда, опасаясь, что его зарплата больше не соответствует уровню его игры, и «Юнайтед» предпочел бы исключить данные игрока из фонда заработной платы.

28-летний Рэшфорд – воспитанник «МЮ». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Астон Вилле», а текущий футбольный год – в «Барселоне», где забил 13 голов и оформил 14 ассистов в 46 поединках за «сине-гранатовых». Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан еще на два года, трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.