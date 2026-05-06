Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед отказывается от игрока, отданного в аренду в Барселону
Англия
06 мая 2026, 23:52 |
595
0

Манчестер Юнайтед отказывается от игрока, отданного в аренду в Барселону

Маркус Рэшфорд больше не нужен «МЮ»

06 мая 2026, 23:52 |
595
0
Манчестер Юнайтед отказывается от игрока, отданного в аренду в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В настоящее время у «Манчестер Юнайтед» нет возможности вернуть полузащитника Маркуса Рэшфорда в основной состав в следующем сезоне, если он вернется из аренды в «Барселоне».

Ключевые фигуры в клубе по-прежнему хотят продать Рэшфорда, опасаясь, что его зарплата больше не соответствует уровню его игры, и «Юнайтед» предпочел бы исключить данные игрока из фонда заработной платы.

28-летний Рэшфорд – воспитанник «МЮ». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Астон Вилле», а текущий футбольный год – в «Барселоне», где забил 13 голов и оформил 14 ассистов в 46 поединках за «сине-гранатовых». Контракт футболиста с манкунианцами рассчитан еще на два года, трансферная стоимость игрока оценивается в 40 млн евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Киев Кепиталз осуществил первый трансфер межсезонья
Полесье решило приобрести лучшего вратаря Украины
Гол Усмана Дембеле не стал рекордно быстрым в Лиге чемпионов
Манчестер Юнайтед Барселона Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
Футбол | 06 мая 2026, 20:43 1
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026
В США платят 50 000 долларов за просмотр всех матчей ЧМ-2026

Счастливчик будет смотреть футбол на Таймс-сквер

УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06 мая 2026, 07:52 16
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны

Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 06:23 11
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем