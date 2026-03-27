ПСЖ готовится перехватить очередного игрока Барселоны

Руководство «Барселоны» выражает сомнения в целесообразности выкупа прав на форварда Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро. Об этом информирует Caught Offside. Напомним, что прошлым летом английский исполнитель пополнил состав каталонского гранда на правах аренды.

Согласно сведениям источника, «блауграна» не уверена в необходимости полноценного трансфера Рэшфорда из-за непростой финансовой ситуации в клубе. На фоне этих колебаний другие европейские топ-клубы активизировали свой интерес к 28-летнему футболисту. В частности, за развитием событий внимательно следят «ПСЖ» и «Милан».

В текущем игровом году Рэшфорд выходил на поле в 39 поединках во всех официальных турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 13 голевых передач. По данным аналитического портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость нападающего оценивается в 40 млн евро.