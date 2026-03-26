Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона собирается подписать легенду АПЛ бесплатно
Испания
26 марта 2026, 21:46 | Обновлено 26 марта 2026, 22:27
355
0

Барселона собирается подписать легенду АПЛ бесплатно

Мохамед Салах может продолжить карьеру в Каталонии

26 марта 2026, 21:46 | Обновлено 26 марта 2026, 22:27
355
0
Барселона собирается подписать легенду АПЛ бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд намерен подписать 33-летнего футболиста уже ближайшим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак намерен перейти в «Барселону».

По теме:
Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги свободный агент Ливерпуль Барселона
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
26.03.2026, 07:47 11
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем