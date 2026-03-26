Барселона собирается подписать легенду АПЛ бесплатно

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд намерен подписать 33-летнего футболиста уже ближайшим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Мохамеда Салаха 34 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак намерен перейти в «Барселону».