Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матч Шахтера в Лондоне

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в полуфинальном ответном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» – «Шахтер», который состоится 7 мая в Лондоне.

«Последние поединки соперников на внутренней арене не должны вводить в заблуждение. «Кристал Пэлас» уже не грозит вылет из АПЛ и он сосредоточился на Лиге конференций. У «Шахтера» лучше обстоят дела в УПЛ, но его игра не производит целостного впечатления. Во-вторых, те кадровые потери, которых весной не избежал «Кристалл Пелас», не являются критическими, у лондонцев еще хватает запаса прочности.

Будет придавать им уверенности в своих силах и достаточно убедительная победа в первом противостоянии в Кракове – 3:1. Ну и, наконец, весомыми «козырями» лондонцев будут родные стены, где им гарантирована безумная поддержка 12-го игрока и лучшие физические кондиции. Это позволит нивелировать преимущество дончан в технической подготовке.

Мой прогноз – 2:1 в пользу «Кристал Пэлас». Гости будут упорно сопротивляться, но в итоге, им ничего не останется, как пожелать лондонцам победы в финале Лиги конференций».

