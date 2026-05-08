  4. Полесье отказалось от футболиста, который нравится Ротаню
08 мая 2026, 07:02
Полесье отказалось от футболиста, который нравится Ротаню

Домчака в Житомире не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Домчак

Перспективный украинский вратарь вряд ли пополнит ряды житомирского «Полесья».

Ранее клуб рассматривал вариант с вратарем «Карпат» Назарием Домчаком, однако финансовые требования львовян стали серьезным препятствием для сделки. Несмотря на заинтересованность главного тренера Руслана Ротаня, в Житомире сомневаются, что трансфер удастся реализовать.

В этом сезоне в активе вратаря 25 сыгранных матчей, 23 пропущенных гола и 14 «сухих» матчей.

Ранее сообщалось, что «Полесье» получило предложение за Домчака в размере четырех миллионов евро.

Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Яремчук поставил Лион перед очень сложным выбором
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ЧМ по хоккею. Франция потеряла очки, результат в пользу сборной Украины
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Рико Верховен намеренно поставил себя в сложное положение
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
