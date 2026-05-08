Полесье отказалось от футболиста, который нравится Ротаню
Домчака в Житомире не будет
Перспективный украинский вратарь вряд ли пополнит ряды житомирского «Полесья».
Ранее клуб рассматривал вариант с вратарем «Карпат» Назарием Домчаком, однако финансовые требования львовян стали серьезным препятствием для сделки. Несмотря на заинтересованность главного тренера Руслана Ротаня, в Житомире сомневаются, что трансфер удастся реализовать.
В этом сезоне в активе вратаря 25 сыгранных матчей, 23 пропущенных гола и 14 «сухих» матчей.
Ранее сообщалось, что «Полесье» получило предложение за Домчака в размере четырех миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб может отказаться от украинца из-за нехватки средств
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас»