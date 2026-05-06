В Нидерландах сыгран матч плей-оф за путевку в топ-дивизион
Алмере Сити в первой игре нанес поражение команде Де Графсхап
Вечером 6 мая состоялся матч плей-офф за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.
В первом матче 1/4 финала клуб Алмере Сити нанес поражение команде Де Графсхап (3:1).
Ответный поединок запланирован на 9 мая. Лучшая из этих команд выйдет в полуфинал плей-оф
В другом четвертьфинале борьбу ведут Валвейк и Виллем II (0:1 в первой игре, 9 мая – второй матч).
Победители четвертьфиналов встретятся между собой, и лучшая из этих команд сыграет плей-офф с 16-й командой Эредивизи за повышение в классе.
Ранее путевку в элиту получили две топ-команды второго дивизиона: Ден Хаг (89 очков) и Камбюр (78).
Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за повышение в классе
1/4 финала. Первый матч, 6 мая 2026
Алмере Сити – Де Графсхап – 3:1
Голы: Поку, 32, 77, Дорс, 58 – Федде Де Йонг, 45+2
Сетка плей-офф
