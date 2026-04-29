Плей-офф за элиту. Большой камбек: в Нидерландах сыгран результативный матч

Вечером 29 апреля состоялся матч плей-офф за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.

В первом матче 1-го раунда команда Алмере Сити обыграла Ден Босх (3:2), уступая в два мяча по ходу игры

Ответный поединок запланирован на 2 мая. Лучшая из этих команд в 1/4 финала сыграет с клубом Де Графсхап.

В другом четвертьфинале Виллем II сыграет с победителем пары Алмере Сити и Ден Босх (1:1 в первой игре).

Победители четвертьфиналов встретятся между собой, и лучшая из этих команд сыграет плей-офф с 16-й командой Эредивизи за повышение в классе.

Ранее путевку в элиту получили две топ-команды второго дивизиона: Ден Хаг (89 очков) и Камбюр (78). Еще 6 команд имеют шанс получить последнюю путевку в топ-дивизион.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за повышение в классе

Первый раунд. Первый матч, 29 апреля 2026

Ден Босх – Алмере Сити – 2:3

Голы: Карлссон Грах, 16, Монзиало, 44 – Якобс, 57, Дрейф, 65, Дорс, 88

Сетка плей-офф

