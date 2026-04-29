Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Плей-офф за элиту. Большой камбек: в Нидерландах сыгран результативный матч
Чемпионат Нидерландов
Ден Босх
29.04.2026 19:45 – FT 2 : 3
Алмере Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
29 апреля 2026, 22:41 | Обновлено 29 апреля 2026, 22:46
110
0

Плей-офф за элиту. Большой камбек: в Нидерландах сыгран результативный матч

Команда Алмере Сити обыграла Ден Босх, уступая в два мяча по ходу игры

ФК Алмере Сити

Вечером 29 апреля состоялся матч плей-офф за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.

В первом матче 1-го раунда команда Алмере Сити обыграла Ден Босх (3:2), уступая в два мяча по ходу игры

Ответный поединок запланирован на 2 мая. Лучшая из этих команд в 1/4 финала сыграет с клубом Де Графсхап.

В другом четвертьфинале Виллем II сыграет с победителем пары Алмере Сити и Ден Босх (1:1 в первой игре).

Победители четвертьфиналов встретятся между собой, и лучшая из этих команд сыграет плей-офф с 16-й командой Эредивизи за повышение в классе.

Ранее путевку в элиту получили две топ-команды второго дивизиона: Ден Хаг (89 очков) и Камбюр (78). Еще 6 команд имеют шанс получить последнюю путевку в топ-дивизион.

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за повышение в классе

Первый раунд. Первый матч, 29 апреля 2026

Ден Босх – Алмере Сити – 2:3

Голы: Карлссон Грах, 16, Монзиало, 44 – Якобс, 57, Дрейф, 65, Дорс, 88

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

Инфографика

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Marley Dors (Алмере Сити), асcист Нико Такахаси.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ферди Дрёйф (Алмере Сити), асcист Marley Dors.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Джоуи Якобс (Алмере Сити).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Kevin Monzialo (Ден Босх).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Karlsson Grach (Ден Босх), асcист Kevin Monzialo.
чемпионат Нидерландов по футболу Алмере Сити Ден Босх переходные матчи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем