Нидерланды: начался турнир за выход в элиту. Гол на 90+5 мин, сетка плей-оф

Вечером 28 апреля стартовал плей-офф за путевку в элитный дивизион чемпионата Нидерландов.

В первом матче 1-го раунда Рода и Валвейк сыграли вничью (1:1), причем хозяева поля спасли игру на 90+5 минуте.

Ответный поединок запланирован на 1 мая. Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал на Виллем II.

В другом матче 1-го раунда встретятся Алмере Сити и Ден Босх. Лучшая из этих команд в 1/4 финала сыграет с клубом Де Графсхап.

Победители четвертьфиналов встретятся между собой, и лучшая из этих команд сыграет плей-офф с 16-й командой Эредивизи за повышение в классе.

Ранее путевку в элиту получили две топ-команды второго дивизиона: Ден Хаг (89 очков) и Камбюр (78). Еще 6 команд имеют шанс получить последнюю путевку в топ-дивизион: Виллем II (68), Де Графсхап (63), Алмере Сити, Валвейк (по 58), Рода (55), Ден Босх (51).

Чемпионат Нидерландов. Плей-офф за повышение в классе

Первый раунд. Первый матч, 28 апреля 2026

Рода – Валвейк – 1:1

Голы: Клеонизе, 51 – Калинаускас, 90+5

