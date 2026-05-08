Германия08 мая 2026, 09:02 |
В Европе открестились от футболиста Шахтера
Гиорги Гочолеишвили не нужен «Гамбургу»
«Гамбург» не планирует выкупать защитника донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили по окончании аренды.
Немецкий клуб не готов платить около 4 миллионов евро, предусмотренных условиями договора между сторонами.
Грузинский футболист потерял место в основном составе команды во второй половине сезона. За этот период он лишь однажды вышел в стартовом составе, а в основном появлялся на поле уже в конце матчей.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Гочолеишвили провел 24 матча и отметился одной результативной передачей.
