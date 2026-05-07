Шахтер настроен на один из крупнейших трансферов в истории

Донецкий «Шахтер» готовит новую попытку подписать бразильского таланта Габриэля Мека.

По информации источника, летом клуб готов сделать предложение, превышающее 20 млн евро (примерно 116 млн реалов). Ранее «горняки» уже выходили на рынок с оффером в 12 млн евро, который с бонусами мог вырасти до 17 млн, однако тогда сделка не состоялась.

Ожидается, что в этом сезоне украинский клуб вновь вернется к переговорам и попытается существенно улучшить предыдущее предложение.

Мек может стать одним из самых дорогих трансферов в истории «Шахтера», пока в списке лидирует Бернард, которого в сезоне 2013/14 купили за 25 миллионов евро.