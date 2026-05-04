Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек

Донецкий «Шахтер» вновь проявил интерес к полузащитнику Габриэлю Меку, выступающему за «Гремио».

Как сообщают бразильские СМИ, украинский клуб возобновил переговоры о возможном трансфере 18-летнего полузащитника. Официального предложения пока нет, однако «Шахтер» уже направил документ с запросом об условиях и сумме потенциального перехода.

В «Гремио» подтверждают, что переговоры пока ведутся на уровне посредников. Сам игрок недавно стал стабильным игроком основного состава и уже провел 21 матч в сезоне, отличившись голом и ассистом.

Интерес донецчан к Меку не нов – в конце прошлого года клуб уже предлагал около 12 млн евро, а с учетом бонусов сумма могла вырасти до 17 млн. Тогда сделка не состоялась из-за позиции самого футболиста, который решил остаться в Бразилии.

Контракт молодого полузащитника с «Гремио» действует до 2027 года.

Дмитрий Олийченко Источник: GaúchaZH
