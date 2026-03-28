  4. Два клуба АПЛ включились в борьбу за вундеркинда, которого торговал Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Мек (слева)

17-летний центральный атакующий полузащитник «Гремио» Габриэль Мек, которого в Бразилии называют невероятно талантливым, в летнее трансферное окно может перебраться в Европу.

В последнее время активный интерес к Меку проявляют два клуба английской Премьер-лиги – «Брентфорд» и «Ноттингем Форест», которые готовы включиться в борьбу за вундеркинда с другими претендентами на него.

Ранее в торги по Меку с «Гремио» вступал «Шахтер». Украинский клуб предлагал 13 миллионов евро сразу и 2 миллиона евро бонусами, но трансфер сорвался из-за нежелания Габриэля покидать Бразилию и стремления провести еще какое-то время в родном клубе.

Накануне СМИ сообщали, что летом «Гремио» будет готов к продаже Мека, а сейчас наигрывает его в первой команде с целью максимального повышения трансферной стоимости футболиста.

Алексей Сливченко Источник: Sport Witness
