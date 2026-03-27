Гремио наигрывает вундеркинда, чтобы подороже продать. Его сватали в Шахтер

Руководство «Гремио» в летнее трансферное окно будет готово рассмотреть варианты с продажей своего 17-летнего вундеркинда Габриэля Мека в Европу.

В настоящий момент главный тренер «трехцветных» Луиш Каштру, ранее работавший в Украине с «Шахтером», активно подключает молодого таланта к выступлениям в первой команде, что поможет повысить стоимость Мека на рынке.

Ожидается, что летом в спор за Мека вступят многие клубы из Европы, которые уже интересовались услугами атакующего полузащитника. В частности, речь идет о «Шахтере», «Ливерпуле», португальских «Бенфике» и «Спортинге».

Сообщается, что «Шахтер» в торгах по Меку дошел до суммы в 16 миллионов евро, но «Гремио» дал понять, что будет готов отпустить вундеркинда минимум за 20 миллионов.

11 апреля Габриэль Мек отпразднует совершеннолетие, что позволит ему летом беспрепятственно перебраться в Европу, если по этому вопросу будет согласие всех заинтересованных сторон.