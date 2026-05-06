Слишком дорог. Итальянский гранд вышел из борьбы за Левандовски
Роберт Левандовски вряд ли переедет в Турин
Агент форварда «Барселоны» Роберта Левандовски встречался с несколькими итальянскими клубами, включая «Милан» и «Ювентус», но, «бьянконери» охладели к нему. Ветеран может стать свободным агентом на трансферном рынке этим летом, поскольку его текущий контракт с «Барселоной» действует до 30 июня с возможностью продления.
Представитель игрока Пини Захави ищет альтернативные варианты, и одним из них может стать Серия А, поэтому он посетил Италию в последние несколько дней для проведения серии встреч. Ранее предполагалось, что «Ювентус» является главным конкурентом «Милана» в борьбе за Левандовски, но в итоге «Ювентус» всё более холодно относится к идее подписания контракта с польским футболистом, которому в августе исполнится 38 лет.
Считается, что требования по заработной плате являются одной из главных причин опасений по поводу подписания контракта с Левандовски, который забил 18 голов в 42 официальных матчах за «Барселону» в этом сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По итогам этой игры будет определен второй финалист ЛЧ
Стало известно, почему Маркевич не возглавит команду