Ветеран Атлетико: «До 25 лет я думал, что я Марадона»

Сауль Ньигес девять месяцев назад перевернул свою жизнь с ног на голову, переехав в Бразилию

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Ньигес

Полузащитник «Фламенго» Сауль Ньигес признал, что его карьера могла сложиться по-другому. Воспитанник «Атлетико» после 13 лет в первой команде «матрасников» уехал в Бразилию.

«Это была психологическая проблема. Ты перестаешь получать от этого удовольствие и теряешь это волшебное прикосновение. У тебя больше нет того, что отличает тебя от остальных, этого энтузиазма, этой страсти. До 25 лет я думал, что я Марадона, а потом, не знаю, что случилось у меня в голове, но у меня начались проблемы, я перестал получать от этого удовольствие, и моя судьба изменилась. Мне также перестало нравиться то, что ты играешь на одной позиции, то на другой. У меня не хватило сил, чтобы изменить это в своей голове и вернуться на свой уровень», – заявил Сауль.

Саулю 31 год, у него девятый показатель в истории «Атлетико» по сыгранным матчам (427). Его трансферная стоимость достигала 90 млн евро.

Сауль Ньигес Фламенго Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: ABC
