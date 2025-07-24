ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Испании продолжит карьеру в Бразилии

Бразильский клуб «Фламенго» официально переманил к себе известного испанского полузащитника «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса.

30-летний полузащитник перебрался в бразильскую команду на правах свободного агента.

Контракт между Саулем и «Фламенго» подписан на три сезона – до 2028 года. В новом коллективе Сауль будет играть под 8-м номером.

Последним клубом полузащитника был мадридский «Атлетико», за который игрок отбегал 427 поединков. На счету футболиста 48 голов и 26 ассистов.

Находясь в мадридском клубе футболисту удалось поднять над головой шесть трофеев: две Лиги Европы, Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА.

Также Сауль один сезон провел в аренде в «Челси» и «Севилье».