ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Испании продолжит карьеру в Бразилии
Сауль решил выступать за «Фламенго»
Бразильский клуб «Фламенго» официально переманил к себе известного испанского полузащитника «Атлетико» Мадрид Сауля Ньигеса.
30-летний полузащитник перебрался в бразильскую команду на правах свободного агента.
Контракт между Саулем и «Фламенго» подписан на три сезона – до 2028 года. В новом коллективе Сауль будет играть под 8-м номером.
Последним клубом полузащитника был мадридский «Атлетико», за который игрок отбегал 427 поединков. На счету футболиста 48 голов и 26 ассистов.
Находясь в мадридском клубе футболисту удалось поднять над головой шесть трофеев: две Лиги Европы, Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА.
Также Сауль один сезон провел в аренде в «Челси» и «Севилье».
O meio campo Saúl Ñiguez é o novo reforço do Mengão! O espanhol assinou com o Mais Querido até dezembro de 2028! Muito sucesso, craque!#bemvindo pic.twitter.com/GnB5lX6yFc— Flamengo (@Flamengo) July 23, 2025
Como adivinhou?— Flamengo (@Flamengo) July 23, 2025
🔄8️⃣#bemvindo https://t.co/Xlz7cDLfml pic.twitter.com/bNZRgo7UPn
Chegou, assinou e treinou. O primeiro dia de @saulniguez! #bemvindo pic.twitter.com/7wEWIvzw4p— Flamengo (@Flamengo) July 23, 2025
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