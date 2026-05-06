Тренер Кристал Пэлас признал две тяжелые потери перед матчем с Шахтером
Гессан и Соса не помогут «орлам» в ответном матче
Английский «Кристал Пэлас» не сможет рассчитывать на двух ключевых игроков в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций с «Шахтером», сообщил главный тренер «орлов» Оливер Гласснер.
Полузащитник Эванн Гессанд и защитник Борна Соса не успеют восстановиться к матчу.
«Эванн тренировался сегодня, но лишь частично. Еще рано, поэтому он не попадет в состав завтра. Борна Соса также все еще восстанавливается. Он не был доступен в матче с «Борнмутом» и завтра тоже не будет играть».
Между тем Гласнер также отметил, что полузащитник Уилл Хьюз выздоровел после кратковременной болезни, поэтому сможет помочь команде в матче с «Шахтером».
Первый поединок между дончанами и «орлами» завершился со счетом 3:1 в пользу последних. Вторая встреча пройдет в четверг, 7 мая, в Лондоне. Начало матча – в 22:00.
