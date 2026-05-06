Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 мая 2026, 17:17 | Обновлено 06 мая 2026, 17:20
455
0

Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026

Джанлука Престианни продолжает пожинать плоды своего поведения

06 мая 2026, 17:17 | Обновлено 06 мая 2026, 17:20
455
0
Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Престианни

Футболист «Бенфики» и сборной Аргентины Джанлука Престианни пропустит два первых матча чемпионата мира 2026, если попадёт в состав на предстоящий мундиаль.

Наказание от УЕФА за инцидент с Винисиусом в Лиге чемпионов было распространено и на турниры под эгидой ФИФА.

Джанлука получил шесть матчей дисквалификации за оскорбительные высказывания в адрес Винисиуса, который обвинил аргентинца в расизме. Хотя эти обвинения не были доказаны, Престианни был признан виновным в «гомофобных высказываниях».

Аргентинец может пропустить и больше матчей чемпионата мира, если продолжит нарушать правила.

«Дисциплинарный комитет ФИФА решил распространить шестиматчевую дисквалификацию, наложенную УЕФА на игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни, чтобы она действовала на мировом уровне. Санкция была расширена в соответствии со статьей 70 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – пояснил представитель ФИФА.

На предстоящем чемпионате мира Аргентина будет играть в группе J против Австрии, Иордании и Алжира.

По теме:
Не жалеет себя. Звезда Атлетико отыграл матч Лиги чемпионов с травмой
Бавария – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Месть за вылет? Симеоне наступил на герб Арсенала
УЕФА Бенфика дисквалификация расизм скандал Реал Мадрид Винисиус Жуниор Лига чемпионов Бенфика - Реал Джанлука Престианни ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: AS
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06 мая 2026, 07:52 15
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны

Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая

Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Футбол | 06 мая 2026, 16:30 7
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать

Майкл Олисе такой, какой он есть…

Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Футбол | 05.05.2026, 18:57
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 08:38
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 45
Теннис
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 09:23 10
Футбол
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 64
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем