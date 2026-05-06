Наказание ФИФА. Игрок сборной Аргентины пропустит два матча ЧМ-2026

Футболист «Бенфики» и сборной Аргентины Джанлука Престианни пропустит два первых матча чемпионата мира 2026, если попадёт в состав на предстоящий мундиаль.

Наказание от УЕФА за инцидент с Винисиусом в Лиге чемпионов было распространено и на турниры под эгидой ФИФА.

Джанлука получил шесть матчей дисквалификации за оскорбительные высказывания в адрес Винисиуса, который обвинил аргентинца в расизме. Хотя эти обвинения не были доказаны, Престианни был признан виновным в «гомофобных высказываниях».

Аргентинец может пропустить и больше матчей чемпионата мира, если продолжит нарушать правила.

«Дисциплинарный комитет ФИФА решил распространить шестиматчевую дисквалификацию, наложенную УЕФА на игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни, чтобы она действовала на мировом уровне. Санкция была расширена в соответствии со статьей 70 Дисциплинарного кодекса ФИФА», – пояснил представитель ФИФА.

На предстоящем чемпионате мира Аргентина будет играть в группе J против Австрии, Иордании и Алжира.