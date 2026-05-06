Юлия Стародубцева – Симона Вальтерт. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Риме

6 мая, в первом круге турнира в Риме, между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 57) и Симона Вальтерт (WTA 91).

Начало встречи запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Текущий сезон для украинки складывается хорошо, она поднялась на 56 позиций в мировом рейтинге. Настоящим прорывом стал турнир в Чарльстоне, где Стародубцева добралась до финала, уступив там Джессике Пегуле. На последнем турнире в Мадриде спортсменка могла сыграть лучше, она начала с квалификации, где уступила в финале, но пробилась в основу, как лаки-лузер.

Свои выступления Стародубцева завершила во втором круге, проиграв румынке Кристиан Жаклин, хотя во второй парии украинка не реализовала три матчбола, в итоге – 6:3, 6:7, 4:6. В случае успеха в игре с Вальтерт, теннисистка выходит на американку Хейли Баптист.

Симона Вальтерт

Швейцарская спортсменка играет в этом году с переменным успехом, на ее счету 14 побед при 13 поражениях. Вальтерт не брезгает сыграть и на турнирах ITF, последний такой был в Мюнхене, в конце апреля, но теннисистка проиграла уже свой второй матч.

Свой путь в Риме швейцарка начала с квалификации, где прошла итальянку Педоне – 6:2, 7:6. В финале квалификации был невероятно сложны матч против опытной китаянки Юань Юэ, в третьем решающем сете Вальтерт была в шаге от поражения, уступала 3:5, отыграла 4 матчбола по ходу партии, но вырвала победу, в итоге 6:2, 1:6, 7:5. На грунте спортсменка играет лучше, чем на харде, 8 побед в 12 матчах, но большого прорыва я от нее не жду.

Прогноз

Как показывает статистика, ранее спортсменки между собой никогда не играли, а в предстоящем матче украинка небольшой фаворит. Теннисистки ровесницы, но я согласен с тем, что Стародубцева чуть сильнее прямо сейчас.

Если пойдет игра, украинка может добраться и до поздних стадий. Считаю перспективной ставку на чистую победу фаворита за 1,6.