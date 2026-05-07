  4. Первым помощником Мальдеры в сборной Украины станет итальянский специалист
07 мая 2026, 17:44
Первым помощником Мальдеры в сборной Украины станет итальянский специалист

Ожидается, что в тренерский штаб также войдут Владимир Езерский, Глеб Платов и Рустам Худжамов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который не сумел выполнить главную задачу – пробиться на чемпионат мира.

По информации Динамомании, первым помощником 54-летнего специалиста станет его соотечественник, имя которого пока не называется. Ранее звучала информация о возможном возвращении Мауро Тассотти, уже работавшего в штабе «сине-желтых».

Кроме иностранного ассистента Мальдера рассматривает и кандидатуру украинцев – ожидается, что к сборной Украины присоединятся Владимир Езерский, Рустам Худжамов и Глеб Платов.

Андреа в течение пяти лет был ассистентом Андрея Шевченко, являющегося президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го оставил «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он исполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы в должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.

Николай Тытюк Источник: Динамомания
езерський худжамов платов)-хто це такі? краще тоді вже мілевського та алієва.
