Первым помощником Мальдеры в сборной Украины станет итальянский специалист

Итальянский тренер Андреа Мальдера возглавит сборную Украины после увольнения Сергея Реброва, который не сумел выполнить главную задачу – пробиться на чемпионат мира.

По информации Динамомании, первым помощником 54-летнего специалиста станет его соотечественник, имя которого пока не называется. Ранее звучала информация о возможном возвращении Мауро Тассотти, уже работавшего в штабе «сине-желтых».

Кроме иностранного ассистента Мальдера рассматривает и кандидатуру украинцев – ожидается, что к сборной Украины присоединятся Владимир Езерский, Рустам Худжамов и Глеб Платов.

Андреа в течение пяти лет был ассистентом Андрея Шевченко, являющегося президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го оставил «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он исполнял обязанности ассистента. Мальдера не имеет опыта работы в должности главного тренера, однако готов начать самостоятельную карьеру.