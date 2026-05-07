Известный тренер и экс-игрок Днепра может присоединиться к сборной Украины

Известный украинский тренер Владимир Езерский может войти в штаб итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который возглавит национальную команду.

Ожидается, что в ближайшее время УАФ объявит о назначении на должность главного тренера «сине-желтых» 54-летнего итальянца, который с июля 2024 по февраль 2026 работал в структуре французского «Марселя».

Одним из ассистентов Мальдеры станет Езерский, который в течение карьеры игрока выступал за киевское «Динамо», «Днепр», донецкий «Шахтер» и другие клубы. Является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка страны.

После завершения карьеры футболиста работал ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», Мирона Маркевича в «Карпатах», Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19 и Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины.

Езерский возглавлял сборные Украины U-17 и U-18.