Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный тренер и экс-игрок Днепра может присоединиться к сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
07 мая 2026, 12:31 | Обновлено 07 мая 2026, 12:56
1504
5

Известный тренер и экс-игрок Днепра может присоединиться к сборной Украины

Ожидается, что Владимир Езерский усилит штаб итальянского специалиста Андреа Мальдеры

07 мая 2026, 12:31 | Обновлено 07 мая 2026, 12:56
1504
5 Comments
Известный тренер и экс-игрок Днепра может присоединиться к сборной Украины
УАФ. Владимир Езерский

Известный украинский тренер Владимир Езерский может войти в штаб итальянского специалиста Андреа Мальдеры, который возглавит национальную команду.

Ожидается, что в ближайшее время УАФ объявит о назначении на должность главного тренера «сине-желтых» 54-летнего итальянца, который с июля 2024 по февраль 2026 работал в структуре французского «Марселя».

Одним из ассистентов Мальдеры станет Езерский, который в течение карьеры игрока выступал за киевское «Динамо», «Днепр», донецкий «Шахтер» и другие клубы. Является трехкратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка страны.

После завершения карьеры футболиста работал ассистентом Руслана Ротаня в «Александрии», Мирона Маркевича в «Карпатах», Дмитрия Михайленко в сборной Украины U-19 и Унаи Мельгосы в молодежной сборной Украины.

Езерский возглавлял сборные Украины U-17 и U-18.

По теме:
Идут переговоры. Гаттузо после провала в сборной Италии нашел новый клуб
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
Игроки сборной Украины довольны выбором главного тренера
сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Андреа Мальдера Владимир Езерский назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 07 мая 2026, 14:49 13
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью

«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
Футбол | 07 мая 2026, 10:24 1
«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда
«Меня это раздражает». В Нидерландах начали критиковать украинского Холанда

Игрой Артема Степанова довольны не все

«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
Футбол | 07.05.2026, 02:44
«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
«Я киплю от ярости». Легенда Ливерпуля уничтожил арбитра игры Бавария – ПСЖ
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07.05.2026, 07:38
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Хоккей | 06.05.2026, 14:05
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
 чекайте))-нові прогнози від букмекерів -"кого першого відпистить езерський..  " чи вітпистить езерський когось на першому тренуванні.."   
Ответить
0
був в динамо, значить спеціалст має бути класним
Ответить
0
Ну окрім сміху такі вкидання нічого не викликають
Ответить
0
Тогда и Лужного брать.
Ответить
0
поки все логічно , будем надіятися що колектив знайде спільну мову.
Ответить
-1
Популярные новости
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 78
Футбол
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
06.05.2026, 05:55 17
Футбол
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем