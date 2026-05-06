  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Арсенал больше заслужил финал ЛЧ»
06 мая 2026, 13:42 | Обновлено 06 мая 2026, 13:57
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими впечатлениями от полуфинального ответного матча Лиги чемпионов, в котором английский «Арсенал» взял верх над испанским «Атлетико» – 1:0 и по сумме двух поединков пробился в финал:

– На прошлой неделе в комментарии Sport.ua я спрогнозировал, что судьбу противостояния в Лондоне решит один забитый мяч. Так и вышло. Считаю, что «канониры» заслуженно победили, потому что были убедительнее во всех фазах: нанесли больше ударов, значительно превосходили гостей в создании моментов, которые могли завершиться взятием ворот. Потому все справедливо.

– Многие эксперты в этой паре отдавали предпочтение «Арсеналу». Чем могли удивить мадридцы хозяев, чтобы рассчитывать на какие-то дивиденды?

– Разве что, если бы с первых минут большими силами побежали в атаку. Однако это априори нереально, потому что «Атлетико» уже много лет под руководством Диего Симеоне делает ставку на игру от обороны. А вчера лондонцы продемонстрировали образцовую дисциплину в защите и практически не позволили сопернику ничего создать у своих владений.

Вообще «Арсенал» произвел сильное впечатление своей сбалансированностью: был надежен в обороне, креативным внутри поля, агрессивным в наступлении. Правда, в АПЛ он больше заточен на атаку, а в Лиге чемпионов часто играет по результату. Хотя вчера мог забить больше и убить интригу гораздо раньше.

– Но после пропущенного, как говорится, гола в раздевалку, мадридцы во втором тайме действовали более активно на половине поля хозяев.

– Этого следовало ожидать, ведь на кону была путевка в финал. Но мадридцы не создали каких-либо проблем «Арсеналу», умело контролировавшего ход событий на поле. Следует отметить, что своевременным было возвращение в строй Эдегора и Сака, тем не менее, наставник «канониров» Микель Артета в текущем сезоне может рассчитывать на 17-18 исполнителей. Это не так уж и много, учитывая травмы и дисквалификации.

– Учитывая тенденции развития футбола, важнее был выход в финал именно «Арсенала»?

– Без сомнения. Отдавая должное футболистам «Атлетико» за терпение, четкое исполнение тренерских установок, все же в плане тактики их действия предсказуемы. Они играют с оглядкой на тыл, в основном рассчитывая на ошибку оппонента и домашние заготовки при розыгрыше стандартных положений. У «Арсенала» более качественный подбор исполнителей, более высокая командная скорость, изысканные комбинации с использованием флангов и атак вторым темпом. Поэтому я доволен, что именно «Арсенал» завоевал путевку в Будапешт.

Так. Чекаю фінал: Баварія-Арсенал, де Арсенал переможе в ЛЧ!
