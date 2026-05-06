Арсенал стал 5-м клубом ЛЧ, дошедшим до финала после 6 побед на старте
Вспомним, кому раньше покорилось подобное достижение
Лондонский Арсенал после победы над Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов стал пятым клубом в истории турнира, дошедшим до финала после 6 побед в стартовых 6 матчах сезона.
Ранее подобными достижениями отмечались Милан (1992/93), Бавария (2019/20), Ливерпуль (2021/22) и Реал (2023/24).
Вспомним, до какой стадии в Лиге чемпионов доходили команды, начинавшие сезон с 6 побед подряд.
Стадия Лиги чемпионов, до которой дошли команды, победившие во всех 6 стартовых матчах сезона в турнире
- 1992/93 – Милан – финал
- 1994/95 – ПСЖ – полуфинал
- 1995/96 – спартак – четвертьфинал
- 2002/03 – Барселона – четвертьфинал
- 2011/12 – Реал – полуфинал
- 2014/15 – Реал – полуфинал
- 2019/20 – Бавария – победитель
- 2021/22 – Ливерпуль – финал
- 2021/22 – Аякс – 1/8 финала
- 2021/22 – Бавария – четвертьфинал
- 2022/23 – Бавария – четвертьфинал
- 2023/24 – Реал – победитель
- 2023/24 – Манчестер Сити – четвертьфинал
- 2024/25 – Ливерпуль – 1/8 финала
- 2025/26 – Арсенал – финал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Резниченко сообщил о финальном решении судьбы матча «Александрия» – «Оболонь»
Защитник сборной Украины уступит место в центре обороны Маркиньосу и Вильяну Пачо