06 мая 2026, 13:26 | Обновлено 06 мая 2026, 14:29
Арсенал стал 5-м клубом ЛЧ, дошедшим до финала после 6 побед на старте

Вспомним, кому раньше покорилось подобное достижение

06 мая 2026, 13:26 | Обновлено 06 мая 2026, 14:29
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал после победы над Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов стал пятым клубом в истории турнира, дошедшим до финала после 6 побед в стартовых 6 матчах сезона.

Ранее подобными достижениями отмечались Милан (1992/93), Бавария (2019/20), Ливерпуль (2021/22) и Реал (2023/24).

Вспомним, до какой стадии в Лиге чемпионов доходили команды, начинавшие сезон с 6 побед подряд.

Стадия Лиги чемпионов, до которой дошли команды, победившие во всех 6 стартовых матчах сезона в турнире

  • 1992/93 – Милан – финал
  • 1994/95 – ПСЖ – полуфинал
  • 1995/96 – спартак – четвертьфинал
  • 2002/03 – Барселона – четвертьфинал
  • 2011/12 – Реал – полуфинал
  • 2014/15 – Реал – полуфинал
  • 2019/20 – Бавария – победитель
  • 2021/22 – Ливерпуль – финал
  • 2021/22 – Аякс – 1/8 финала
  • 2021/22 – Бавария – четвертьфинал
  • 2022/23 – Бавария – четвертьфинал
  • 2023/24 – Реал – победитель
  • 2023/24 – Манчестер Сити – четвертьфинал
  • 2024/25 – Ливерпуль – 1/8 финала
  • 2025/26 – Арсенал – финал
