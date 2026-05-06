Триумфатор Лиги чемпионов разнес игру Арсенала и Атлетико в полуфинале
Уэсли Снейдер остался недоволен тем, что продемонстрировали команды из Англии и Испании
Бывший полузащитник сборной Нидерландов, победитель Лиги чемпионов 2009/10 Уэсли Снейдер разнес лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико», которые играли в полуфинале турнира:
Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 1:0 и пробились в финал, где сыграют против сильнейшего в паре «Бавария» – ПСЖ.
«На 35-й минуте я сказал, что УЕФА должен вмешаться. Нужно было позвонить в Лондон и сказать: просто уходите с поля, обе команды.
Финал состоится в среду – между «Баварией» и ПСЖ. Было понятно, что все к этому идет. «Атлетико» сидит в блоке и обороняется, «Арсенал» контролирует мяч.
Я еще раз посмотрел на состав и понял, что Артета уже заслуживает памятника. У него нет топ-игроков, но при этом заставляет соперника играть от обороны, и это впечатляет.
Я обрадовался, когда они забили», – признался Снейдер в эфире Ziggo Sport.
