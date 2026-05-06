Арда Туран и Лассина Траоре получили признание после победы над Динамо
Украинская Премьер-лига назвала имена лучшего футболиста и лучшего тренера 26-го тура
Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 26-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.
Лучшим тренером тура почти единодушным решением коллектива из 39-ти экспертов был признан наставник «Шахтера» Арда Туран, подопечные которого одержали волевую победу над «Динамо» (2:1).
Второе место занял Руслан Ротань («Полесье» выиграло у «Металлиста 1925» – 1:0), а третье с минимальным преимуществом над Виктором Скрипником («Заря») досталось Руслану Костышину (его «Колос» разгромил в гостях «Александрию» – 3:0).
Звание лучшего футболиста 26-го тура почти единодушно было отдано главному герою матча «Динамо» – «Шахтер» – форварду «горняков» Лассине Траоре, на счету которого ассист и победный гол.
В первую пятерку также вошли: Назар Домчак («Карпаты»), Вадим Сидун («Эпицентр»), Максим Брагару («Полесье») и Матвей Пономаренко («Динамо»).
Символическая сборная 26-го тура Украинской Премьер-лиги:
Вратарь: Назар Домчак («Карпаты»)
Защитники: Игорь Коцюмака («Полтава»), Эдуард Сарапий («Полесье»), Кай Ципот («Верес») Павел Полегенько («Оболонь»)
Полузащитники: Максим Брагару («Полесье»), Александр Демченко («Колос»), Валерий Сад («Полтава»), Лукас Феррейра («Шахтер»)
Нападающие: Вадим Сидун («Эпицентр»), Лассина Траоре («Шахтер»)
Главный тренер: Арда Туран («Шахтер»)
Резерв: Николай Матвиенко («Шахтер»), Александр Драмбаев (ЛНЗ), Ростислав Лях («Карпаты»), Александр Климец («Эпицентр»), Деян Попара («Заря»), Бар Лин («Кривбасс»), Даниил Денисенко («Колос»), Глейкер Мендоса («Кривбасс»), Матвей Пономаренко («Динамо»).
