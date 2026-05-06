  4. Очередная попытка. Арсенал не совсем удачно играет финалы еврокубков
06 мая 2026, 12:12 | Обновлено 06 мая 2026, 12:33
Лондонский Арсенал в девятый раз в своей истории сыграет в матче за европейский трофей.

Это стало возможным после победы над Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2025/26.

«Канониры» не очень удачно играли в своих предыдущих финалах еврокубков.

Из 8 попыток выиграть евротрофей удачными были только 2: в сезонах 1969/70 (Кубок ярмарок) и 1993/94 (Кубок обладателей кубков).

6 раз Арсенал проигрывал решающие матчи. Это произошло в сезонах 1979/80 (Кубок обладателей кубков), 1994/95 (Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков), 1999/00 (Кубок УЕФА), 2005/06 (Лига чемпионов) и 2018/19 (Лига Европы).

Все еврокубковые финалы Арсенала

  • 2018/19: Лига Европы, Челси – Арсенал – 4:1
  • 2005/06: Лига чемпионов, Барселона – Арсенал – 2:1
  • 1999/00: Кубок УЕФА, Галатасарай – Арсенал – 0:0 (4:1 – по пенальти)
  • 1994/95: Кубок обладателей кубков, Сарагоса – Арсенал – 2:1 (дополнительное время)
  • 1994/95: Суперкубок УЕФА, Милан – Арсенал – 2:0–0:0
  • 1993/94: Кубок обладателей кубков, Арсенал – Парма – 1:0
  • 1979/80: Кубок обладателей кубков, Валенсия – Арсенал – 0:0 (5:4 – по пенальти)
  • 1969/70: Кубок ярмарок, Арсенал – Андерлехт – 3:0–1:3
