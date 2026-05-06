Очередная попытка. Арсенал не совсем удачно играет финалы еврокубков
Вспомним все матчи «канониров» в финалах европейских турниров
Лондонский Арсенал в девятый раз в своей истории сыграет в матче за европейский трофей.
Это стало возможным после победы над Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2025/26.
«Канониры» не очень удачно играли в своих предыдущих финалах еврокубков.
Из 8 попыток выиграть евротрофей удачными были только 2: в сезонах 1969/70 (Кубок ярмарок) и 1993/94 (Кубок обладателей кубков).
6 раз Арсенал проигрывал решающие матчи. Это произошло в сезонах 1979/80 (Кубок обладателей кубков), 1994/95 (Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков), 1999/00 (Кубок УЕФА), 2005/06 (Лига чемпионов) и 2018/19 (Лига Европы).
Все еврокубковые финалы Арсенала
- 2018/19: Лига Европы, Челси – Арсенал – 4:1
- 2005/06: Лига чемпионов, Барселона – Арсенал – 2:1
- 1999/00: Кубок УЕФА, Галатасарай – Арсенал – 0:0 (4:1 – по пенальти)
- 1994/95: Кубок обладателей кубков, Сарагоса – Арсенал – 2:1 (дополнительное время)
- 1994/95: Суперкубок УЕФА, Милан – Арсенал – 2:0–0:0
- 1993/94: Кубок обладателей кубков, Арсенал – Парма – 1:0
- 1979/80: Кубок обладателей кубков, Валенсия – Арсенал – 0:0 (5:4 – по пенальти)
- 1969/70: Кубок ярмарок, Арсенал – Андерлехт – 3:0–1:3
7⃣th European final for Arsenal:— playmakerstats (@playmaker_EN) May 5, 2026
79/80 Cup Winners’ Cup (Valencia)
93/94 Cup Winners’ Cup (Parma) 🏆
94/95 Cup Winners’ Cup (Zaragoza)
99/00 UEFA Cup (Galatasaray)
05/06 Champions League (Barcelona)
18/19 Europa League (Chelsea)
25/26 Champions League ❓#AFC #COYG pic.twitter.com/PMjrTi3mhE
