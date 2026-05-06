Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
Лига чемпионов
06 мая 2026, 11:37 |
28
0

Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ

«Канониры» под руководством Микеля Артеты снова сделали шаг вперед в турнире

06 мая 2026, 11:37 |
28
0
Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал под руководством Микеля Артеты вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2025/26, победив в полуфинале мадридский Атлетико.

В каждом из последних трех сезонов в самом престижном турнире Европы «канониры» непременно прогрессируют.

В сезоне 2023/24 подопечные Микеля Артеты остановились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив мюнхенской Баварии.

В сезоне 2024/25 Арсенал шагнул вперед по сравнению с прошлым сезоном, добравшись до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ, будущему обладателю трофея.

В текущем розыгрыше ЛЧ 2025/26 Артета вывел команду уже в финал турнира, где лондонцы сыграют с победителем пары ПСЖ – Бавария.

Арсенал в последних трех сезонах Лиги чемпионов

  • 2023/24 – четвертьфинал
  • 2024/25 – полуфинал
  • 2025/26 – финал
По теме:
Лидер Арсенала выступил с заявлением после матча против Атлетико в ЛЧ
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд
Арсенал Лондон статистика Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Микель Артета
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05 мая 2026, 14:41 2
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро

Сумеет ли нынешняя команда лондонцев повторить то, что удалось подопечным Венгера в 2006-м?

Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Футбол | 05 мая 2026, 14:45 3
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию

Александр Резниченко сообщил о финальном решении судьбы матча «Александрия» – «Оболонь»

Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Футбол | 06.05.2026, 09:57
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06.05.2026, 08:11
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 6
Футбол
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 67
Хоккей
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 18
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем