Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
«Канониры» под руководством Микеля Артеты снова сделали шаг вперед в турнире
Лондонский Арсенал под руководством Микеля Артеты вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2025/26, победив в полуфинале мадридский Атлетико.
В каждом из последних трех сезонов в самом престижном турнире Европы «канониры» непременно прогрессируют.
В сезоне 2023/24 подопечные Микеля Артеты остановились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив мюнхенской Баварии.
В сезоне 2024/25 Арсенал шагнул вперед по сравнению с прошлым сезоном, добравшись до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ, будущему обладателю трофея.
В текущем розыгрыше ЛЧ 2025/26 Артета вывел команду уже в финал турнира, где лондонцы сыграют с победителем пары ПСЖ – Бавария.
Арсенал в последних трех сезонах Лиги чемпионов
- 2023/24 – четвертьфинал
- 2024/25 – полуфинал
- 2025/26 – финал
2023/24: quarter-final— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026
2024/25: semi-final
2025/26: final
Mikel Arteta's Arsenal 📈#UCL pic.twitter.com/BKbhPUeIIE
