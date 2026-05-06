Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ

Лондонский Арсенал под руководством Микеля Артеты вышел в финал Лиги чемпионов сезона 2025/26, победив в полуфинале мадридский Атлетико.

В каждом из последних трех сезонов в самом престижном турнире Европы «канониры» непременно прогрессируют.

В сезоне 2023/24 подопечные Микеля Артеты остановились на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив мюнхенской Баварии.

В сезоне 2024/25 Арсенал шагнул вперед по сравнению с прошлым сезоном, добравшись до полуфинала турнира, где проиграл ПСЖ, будущему обладателю трофея.

В текущем розыгрыше ЛЧ 2025/26 Артета вывел команду уже в финал турнира, где лондонцы сыграют с победителем пары ПСЖ – Бавария.

Арсенал в последних трех сезонах Лиги чемпионов