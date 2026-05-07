СРНА: «В 40 лет он лучший, у вас не хватает денег – это проблема»

07 мая 2026, 23:28 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался об итальянском футболе.

«Я люблю итальянский футбол, но если кто-то вроде Модрича в 40 лет является одним из лучших игроков лиги, возможно, есть проблема. И на самом деле вы пропустили три чемпионата мира. Я думаю, что вам, прежде всего, не хватает первоклассных стадионов и немного денег.

Тренеры? Посмотрите на великолепную работу Де Росси; он изменил игру в Генуе. Затем Пизакане в Кальяри всегда хорошо выступал против крупных команд. Я перейду к более опытным: я влюблен в Спаллетти, одного из лучших в мире. Я обожаю его с тех пор, как был игроком, а он был тренером, против которого я играл. И как я мог не упомянуть Конте, Аллегри, Сарри... У вас их так много, проблема в игроках, нам не хватает нескольких, но мне нравится Барелла, всегда решительный, и Пио Эспозито», – сказал Срна.

Дмитрий Олийченко Источник: Centotrentuno
