Лига чемпионов06 мая 2026, 10:47 | Обновлено 06 мая 2026, 11:49
Артета одержал 25 побед в ЛЧ. Только 4 тренера имели лучший результат
Вспомним тренеров с наименьшим количеством матчей в ЛЧ, необходимых для 25 побед
Микель Артета одержал 25 побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.
25-м победным стал ответный матч полуфинала сезона 2025/26 против мадридского Атлетико.
Испанец достиг отметки в 25 побед в Лиге чемпионов за 38 матчей.
В истории турнира только 4 тренера одержали такое количество побед за меньшее количество поединков: Ханси Флик (29), Луис Энрике (34), Юпп Хайнкес (36) и Зинедин Зидан (37).
Тренеры с наименьшим количеством матчей в Лиге чемпионов, необходимых для 25 побед в турнире
- 29 – Ханси Флик (Германия)
- 34 – Луис Энрике (Испания)
- 36 – Юпп Хайнкес (Германия)
- 37 – Зинедин Зидан (Франция)
- 38 – Микель Артета (Испания)
- 38 – Фабио Капелло (Италия)
- 40 – Диего Симеоне (Аргентина)
- 41 – Висенте Дель Боске (Испания)
- 41 – Томас Тухель (Германия)
- 42 – Юлиан Нагельсманн (Германия)
- 42 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 42 – Лоран Блан (Франция)
