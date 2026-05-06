Артета одержал 25 побед в ЛЧ. Только 4 тренера имели лучший результат

Микель Артета одержал 25 побед в Лиге чемпионов в качестве тренера.

25-м победным стал ответный матч полуфинала сезона 2025/26 против мадридского Атлетико.

Испанец достиг отметки в 25 побед в Лиге чемпионов за 38 матчей.

В истории турнира только 4 тренера одержали такое количество побед за меньшее количество поединков: Ханси Флик (29), Луис Энрике (34), Юпп Хайнкес (36) и Зинедин Зидан (37).

Тренеры с наименьшим количеством матчей в Лиге чемпионов, необходимых для 25 побед в турнире