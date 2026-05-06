Экс-форвард сборной Украины: «Сейчас это ключевой футболист Динамо»

Бывший форвард сборной Украины Владимир Гоменюк прокомментировал поражение киевского «Динамо» в чемпионате, а также оценил влияние талантливого форварда Матвея Пономаренко:

– Центральный матч тура – ​​Классическое между «Динамо» и «Шахтером». Какое общее впечатление оставила эта игра?

– Интересный матч, особенно первый тайм. Такой, как, наверное, лет десять назад. И болельщиков много – заметно было, что это действительно дерби – команды хотели победить. Мне понравился поединок.

– «Динамо» открыло счет эффектным голом Пономаренко – как вы оцените действия Матвея при взятии ворот?

– Действия очень хорошие. Я был на матче Кубка Украины и могу сказать, что киевляне сейчас без него и с ним – это совсем разные команды. Он очень много продуктивных действий совершает и в обороне, и в завершении, и при разгоне атак, и в забросах.

То есть, сейчас это ключевой игрок «Динамо». Если его убрать – это будет совсем другая команда, – считает Гоменюк.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду и забил 14 голов. Талантливый 20-летний нападающий занимает первое место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона.