Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 мая 2026, 10:17 | Обновлено 06 мая 2026, 11:31
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ отстранила защитника, вышедшего в финал Кубка Украины

Павел Шушко был наказан КДК из-за удаления в матче против харьковского «Металлиста 1925»

06 мая 2026, 10:17 | Обновлено 06 мая 2026, 11:31
ФК Чернигов. Павел Шушко

Финалист Кубка Украины и представитель Первой лиги «Чернигов» остался без важного защитника после полуфинального матча Кубка Украины, который состоялся 22 апреля.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) сообщил, что Павел Шушко был наказан из-за своего поведения в поединке против харьковского «Металлиста 1925».

В начале матча защитник клуба Первой лиги грубо нарушил правила против соперника, после чего получил предупреждение от главного арбитра.

После просмотра VAR рефери изменил свое решение, поэтому 25-летний футболист получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле уже на пятой минуте важного противостояния.

«Рассмотрев материалы по удалению футболиста ФК «Чернигов» Шушко П. во время матча 1/2 Кубка Украины, КДК отстранил футболиста от участия в соревнованиях на 3 (три) матча за серьезное игровое нарушение.

Отстранение на один из этих поединков является условным с испытательным сроком 1 (один) год», – сообщила пресс-служба УАФ.

В нынешнем сезоне Шушко провел 22 матча во всех турнирах в составе черниговской команды и забил один гол. Защитник присоединился к нынешнему клубу из «Мариуполя» на правах свободного агента в марте 2025-го.

В решающем матче турнира, который состоится 20 мая, черниговская команда сыграет против киевского «Динамо». Победитель этого противостояния получит путевку в Лигу Европы.

Кубок Украины по футболу Чернигов Металлист 1925 Динамо Киев КДК УАФ Украинская ассоциация футбола дисквалификация удаление (красная карточка)
Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
