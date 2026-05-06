  4. КОКЕ: «Рефери? Мне нечего сказать, он сделал все, что мог»
06 мая 2026, 02:12
КОКЕ: «Рефери? Мне нечего сказать, он сделал все, что мог»

Полузащитник «Атлетико» прокомментировал поражение от «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:1, 1:2 по сумме двух матчей) в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов:

«Я не буду говорить о судье. Он сделал всё, что мог. Не стоит о нем говорить. Нечего сказать. Он сделал все, что мог.

Мое будущее? Я выскажусь, когда придет время…».

В сезоне 2025/26 Коке провел 52 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро, а его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Коке (Хорхе Меродио)
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
