  4. Второй для Арсенала. Сколько раз клубы АПЛ играли в финале ЛЧ?
05 мая 2026, 23:59 | Обновлено 06 мая 2026, 00:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

Лондонский «Арсенал» во второй раз в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

Это произойдет спустя 20 лет после первого в истории «канониров» финала ЛЧ (2006 год, поражение от «Барселоны»).

В целом для клубов АПЛ этот финал станет 17-м в Лиге чемпионов.

Рекордсменом среди английских клубов по количеству выходов в решающую игру ЛЧ является «Ливерпуль» (5 раз). 4 раза в финале играл «Манчестер Юнайтед», 3 – «Челси», 2 – «Манчестер Сити» и 1 – «Тоттенхэм».

Напомним, что в матче за трофей «канониры» сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария».

Клубы АПЛ по количеству выходов в финал Лиги чемпионов:

  • 5 — Ливерпуль (2005, 2007, 2018, 2019, 2022)
  • 4 — «Манчестер Юнайтед» (1999, 2008, 2009, 2011)
  • 3 — «Челси» (2008, 2012, 2021)
  • 2 — «Манчестер Сити» (2021, 2023)
  • 2 — «Арсенал» (2006, 2026)
  • 1 — «Тоттенхэм» (2019)
