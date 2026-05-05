Второй для Арсенала. Сколько раз клубы АПЛ играли в финале ЛЧ?
Напомним все команды АПЛ, которые играли в финальном матче турнира
Лондонский «Арсенал» во второй раз в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.
Это произойдет спустя 20 лет после первого в истории «канониров» финала ЛЧ (2006 год, поражение от «Барселоны»).
В целом для клубов АПЛ этот финал станет 17-м в Лиге чемпионов.
Рекордсменом среди английских клубов по количеству выходов в решающую игру ЛЧ является «Ливерпуль» (5 раз). 4 раза в финале играл «Манчестер Юнайтед», 3 – «Челси», 2 – «Манчестер Сити» и 1 – «Тоттенхэм».
Напомним, что в матче за трофей «канониры» сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария».
Клубы АПЛ по количеству выходов в финал Лиги чемпионов:
- 5 — Ливерпуль (2005, 2007, 2018, 2019, 2022)
- 4 — «Манчестер Юнайтед» (1999, 2008, 2009, 2011)
- 3 — «Челси» (2008, 2012, 2021)
- 2 — «Манчестер Сити» (2021, 2023)
- 2 — «Арсенал» (2006, 2026)
- 1 — «Тоттенхэм» (2019)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В первом раунде тысячника в столице Италии Александра одолела Петру Марчинко
Турнир во втором по счету дивизионе