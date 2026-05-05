Второй для Арсенала. Сколько раз клубы АПЛ играли в финале ЛЧ?

Лондонский «Арсенал» во второй раз в своей истории сыграет в финале Лиги чемпионов.

Это произойдет спустя 20 лет после первого в истории «канониров» финала ЛЧ (2006 год, поражение от «Барселоны»).

В целом для клубов АПЛ этот финал станет 17-м в Лиге чемпионов.

Рекордсменом среди английских клубов по количеству выходов в решающую игру ЛЧ является «Ливерпуль» (5 раз). 4 раза в финале играл «Манчестер Юнайтед», 3 – «Челси», 2 – «Манчестер Сити» и 1 – «Тоттенхэм».

Напомним, что в матче за трофей «канониры» сыграют с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария».

