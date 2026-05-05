Ньюкасл удивил Барселону ценником на Гордона

«Барселона» практически завершила сезон, ей осталось лишь подтвердить дату завоевания титула чемпиона Ла Лиги, и каталонцы уже погружены в планирование сезона 2026-27. Руководство четко представляет себе позиции, которые необходимо усилить в следующем сезоне, и на столе лежат конкретные имена потенциальных приобретений. Но пока прогресса по этим вопросам нет.

Одним из игроков, которым они интересовались и даже с которыми вели переговоры, был Энтони Гордон. Но его подписание на сегодняшний день считается крайне маловероятным. 25-летний вингер «Ньюкасла» нравится спортивному директору Деку и главному тренеру Ханси Флику, но его переход в «Барселону» очень сложен, как выяснил Деку на встрече с агентами Гордона.

Хотя игрок горит идеей присоединения к команде «Барселоны», его цена и зарплата непосильны для каталонцев. Клуб Премьер-лиги, с которым у Гордона контракт до 2030 года, не желает отпускать его менее чем за 85 миллионов евро, сумму, которую каталонский клуб не готов платить, отчасти потому, что левый фланг не является приоритетной позицией для усиления. Кроме того, есть и другие, более доступные варианты.

Гордон сыграл в этом сезоне 46 матчей во всех соревнованиях, забив 17 голов и отдав 5 результативных передач, также находится в поле зрения других европейских грандов, таких как «Бавария».