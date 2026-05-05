ХЕНЕСС: «Гвардиола сказал брать Компани, не глядя, иначе он будет в Сити»
Ули Хенесс вспомнил о выборе главного тренера в 2024 году
Ули Хенесс, входящий в наблюдательный совет «Баварии», не устает нахваливать главного тренера команды Венсана Компани.
«Как нам повезло! Я его раньше не знал. Мне предложили его в качестве четвертого или пятого варианта. Мы позвонили Пепу Гвардиоле. Он сказал нам: «Вы должны взять его, не глядя, потому что если вы не возьмете его сейчас, через два-три года он будет в «Сити».
«Тогда я сказал помощнику: «Вы должны взять достаточно белья на два-три дня. Без контракта нельзя улететь домой». Так оно и было, и слава богу, всё сложилось удачно».
В 2024 году «Бавария» заплатила за Компани 10,5 млн евро «Бернли», который вылетел из Премьер-лиге Англии. Конкурентами Венсана были Хаби Алонсо, Томас Тухель, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Оливер Гласнер.
