В Баварии вспомнили о странностях Тухеля

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс резко высказался о бывшем главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Однажды он спросил Станишича, может ли он говорить по-немецки, хотя он родился здесь», – вспомнил Хенесс.

Хорват Йосип Станишич родился в Мюнхене и все футбольное образование получил в Германии, а также играл за «бундестим» U-19.

«Сейчас Венсан Компани делает каждого игрока лучше. И я никогда не видел, чтобы он проводил пресс-конференцию, на которой он говорил: «Мне нужен левый защитник, мне нужен правый защитник», как это было при Тухеле».

«Когда команда проигрывала, Томас никогда не сомневался в себе, всегда были виноваты игроки: «Этот правый защитник не работает, и Киммих тоже не очень хороший игрок. А Райана Гравенберха я вообще не могу использовать», – добавил Хенесс.

Сейчас Томас Тухель тренирует сборную Англии.