Гасперини сообщил неутешительные новости для Довбика
Тренер не знает, успеет ли украинец восстановиться до конца сезона
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик на данный момент не готов к возвращению на поле:
«Немного восстановили всех наших игроков. Есть еще Пеллегрини, Довбик, которых мы фактически не имели, не знаю, успеют ли они вернуться до завершения чемпионата. Но это команда, которая сейчас также играет в хороший футбол, забивает голы разными игроками и к тому же очень качественные голы. Мы знаем, что должны провести еще три матча. У нас нет права на ошибку, и мы к этому готовимся».
Довбик в последний раз выходил на поле 6 января в матче с «Лечче», в котором отметился голом, а «Рома» победила со счетом 2:0. После этого нападающий не играл из-за травмы.
После 35 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 64 очка, что на один балл меньше, чем у идущего четвертым «Ювентуса».
