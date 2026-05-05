Гасперини сообщил неутешительные новости для Довбика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик на данный момент не готов к возвращению на поле:

«Немного восстановили всех наших игроков. Есть еще Пеллегрини, Довбик, которых мы фактически не имели, не знаю, успеют ли они вернуться до завершения чемпионата. Но это команда, которая сейчас также играет в хороший футбол, забивает голы разными игроками и к тому же очень качественные голы. Мы знаем, что должны провести еще три матча. У нас нет права на ошибку, и мы к этому готовимся».

Довбик в последний раз выходил на поле 6 января в матче с «Лечче», в котором отметился голом, а «Рома» победила со счетом 2:0. После этого нападающий не играл из-за травмы.