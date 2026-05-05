  Гасперини сообщил неутешительные новости для Довбика
05 мая 2026, 21:43
Гасперини сообщил неутешительные новости для Довбика

Тренер не знает, успеет ли украинец восстановиться до конца сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что нападающий сборной Украины Артем Довбик на данный момент не готов к возвращению на поле:

«Немного восстановили всех наших игроков. Есть еще Пеллегрини, Довбик, которых мы фактически не имели, не знаю, успеют ли они вернуться до завершения чемпионата. Но это команда, которая сейчас также играет в хороший футбол, забивает голы разными игроками и к тому же очень качественные голы. Мы знаем, что должны провести еще три матча. У нас нет права на ошибку, и мы к этому готовимся».

Довбик в последний раз выходил на поле 6 января в матче с «Лечче», в котором отметился голом, а «Рома» победила со счетом 2:0. После этого нападающий не играл из-за травмы.

После 35 туров «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 64 очка, что на один балл меньше, чем у идущего четвертым «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Барселона» нацелилась на конкурента украинца в «Роме».

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
