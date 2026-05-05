Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме
Испания
05 мая 2026, 18:27 | Обновлено 05 мая 2026, 19:01
254
0

Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме

Мален может стать заменой Левандовски

05 мая 2026, 18:27 | Обновлено 05 мая 2026, 19:01
254
0
Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

27-летний голландский нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален заинтересовал «Барселону».

Игрок, выступающий на правах аренды в «Роме» и являющийся прямым конкурентом за место в составе «волков» для украинца Артема Довбика, рассматривается руководством каталонского клуба как потенциальная замена Роберту Левандовски. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

Известно, что в списке кандидатов на трансфер также Хулиан Альварес, Жоао Педро и Душан Влахович. На счету Малена 12 голов и три ассиста в 17 матчах за «Рому».

Сообщается, что римский клуб также заинтересован в продолжении сотрудничества с голландцем и рассчитывает выкупить его контракт у «Астон Виллы». Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

По теме:
Решение принято. Легендарный Тони Кроос возвращается в Реал
Мбаппе стал изгоем в Реале
Кандидат на замену Реброву завершил стажировку в Ла Лиге
Артем Довбик Дониелл Мален Рома Рим Барселона Серия A Ла Лига Экрем Конур
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04 мая 2026, 20:12 20
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 07:06 4
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Святослав продолжает «подрывать» социальные сети

Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05.05.2026, 09:11
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Мальдера может отказаться возглавить сборную Украины. Что произошло?
Футбол | 05.05.2026, 08:32
Мальдера может отказаться возглавить сборную Украины. Что произошло?
Мальдера может отказаться возглавить сборную Украины. Что произошло?
Если бы лидеры УПЛ играли лишь между собой: ЛНЗ – на вершине, фиаско Динамо
Футбол | 05.05.2026, 15:52
Если бы лидеры УПЛ играли лишь между собой: ЛНЗ – на вершине, фиаско Динамо
Если бы лидеры УПЛ играли лишь между собой: ЛНЗ – на вершине, фиаско Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
05.05.2026, 08:56 1
Бокс
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 39
Теннис
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 14
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем