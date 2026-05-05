Подарок для Довбика. Барселона нацелилась на конкурента украинца в Роме

27-летний голландский нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален заинтересовал «Барселону».

Игрок, выступающий на правах аренды в «Роме» и являющийся прямым конкурентом за место в составе «волков» для украинца Артема Довбика, рассматривается руководством каталонского клуба как потенциальная замена Роберту Левандовски. Об этом сообщает известный инсайдер Экрем Конур.

Известно, что в списке кандидатов на трансфер также Хулиан Альварес, Жоао Педро и Душан Влахович. На счету Малена 12 голов и три ассиста в 17 матчах за «Рому».

Сообщается, что римский клуб также заинтересован в продолжении сотрудничества с голландцем и рассчитывает выкупить его контракт у «Астон Виллы». Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.