Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал не проигрывает испанским клубам в ЛЧ уже 8 матчей подряд
05 мая 2026, 21:23 | Обновлено 05 мая 2026, 21:28
Арсенал не проигрывает испанским клубам в ЛЧ уже 8 матчей подряд

Напомним о беспроигрышной серии «канониров» и рекордсменов турнира

Getty Images/Global Images Ukraine.

Лондонский «Арсенал», который сегодня примет на своем поле мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26, не проигрывает клубам из Испании в турнире уже на протяжении 8 матчей, начиная с 2023 года.

Беспроигрышная серия «канониров» над испанцами состоит из 7 побед и 1 ничьей.

Беспроигрышная серия «Арсенала» против испанских команд в Лиге чемпионов (8, с октября 2023 года)

  • Атлетико – Арсенал – 1:1
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Атлетик – Арсенал – 0:2
  • Реал — Арсенал — 1:2
  • Арсенал — Реал — 3:0
  • Жирона — Арсенал — 1:2
  • Арсенал – Севилья – 2:0
  • Севилья – Арсенал – 1:2

Только одна команда имела более длинную беспроигрышную серию против испанских команд в Лиге чемпионов — «Челси» (16) с марта 2006 года по апрель 2014 года.

Рекордная в истории Лиги чемпионов беспроигрышная серия одной команды против испанских клубов (Челси, 16, 2006-2014)

  • «Атлетико» — «Челси» — 0:0
  • «Барселона» — «Челси» — 2:2
  • «Челси» — «Барселона» — 1:0
  • Челси – Валенсия – 3:0
  • Валенсия – Челси – 1:1
  • Атлетико – Челси – 2:2
  • Челси – Атлетико – 4:0
  • Челси – Барселона – 1:1
  • Барселона – Челси – 0:0
  • Челси – Валенсия – 0:0
  • Валенсия – Челси – 1:2
  • Валенсия – Челси – 1:2
  • Челси – Валенсия – 1:1
  • Барселона – Челси – 2:2
  • Челси – Барселона – 1:0
  • Барселона – Челси – 1:1
Даниил Кирияка
