Арсенал не проигрывает испанским клубам в ЛЧ уже 8 матчей подряд
Напомним о беспроигрышной серии «канониров» и рекордсменов турнира
Лондонский «Арсенал», который сегодня примет на своем поле мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26, не проигрывает клубам из Испании в турнире уже на протяжении 8 матчей, начиная с 2023 года.
Беспроигрышная серия «канониров» над испанцами состоит из 7 побед и 1 ничьей.
Беспроигрышная серия «Арсенала» против испанских команд в Лиге чемпионов (8, с октября 2023 года)
- Атлетико – Арсенал – 1:1
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Атлетик – Арсенал – 0:2
- Реал — Арсенал — 1:2
- Арсенал — Реал — 3:0
- Жирона — Арсенал — 1:2
- Арсенал – Севилья – 2:0
- Севилья – Арсенал – 1:2
Только одна команда имела более длинную беспроигрышную серию против испанских команд в Лиге чемпионов — «Челси» (16) с марта 2006 года по апрель 2014 года.
Рекордная в истории Лиги чемпионов беспроигрышная серия одной команды против испанских клубов (Челси, 16, 2006-2014)
- «Атлетико» — «Челси» — 0:0
- «Барселона» — «Челси» — 2:2
- «Челси» — «Барселона» — 1:0
- Челси – Валенсия – 3:0
- Валенсия – Челси – 1:1
- Атлетико – Челси – 2:2
- Челси – Атлетико – 4:0
- Челси – Барселона – 1:1
- Барселона – Челси – 0:0
- Челси – Валенсия – 0:0
- Валенсия – Челси – 1:2
- Челси – Валенсия – 1:1
- Барселона – Челси – 2:2
- Челси – Барселона – 1:0
- Барселона – Челси – 1:1
8 - Arsenal are unbeaten in their last eight games against Spanish sides in the UEFA Champions League (W7 D1). Only one team has gone more consecutive games against Spanish opposition without losing in the competition (since 1992-93): Chelsea between March 2006 and April 2014… pic.twitter.com/uLsBemtITz— OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
