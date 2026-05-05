Арсенал не проигрывает испанским клубам в ЛЧ уже 8 матчей подряд

Лондонский «Арсенал», который сегодня примет на своем поле мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона 2025/26, не проигрывает клубам из Испании в турнире уже на протяжении 8 матчей, начиная с 2023 года.

Беспроигрышная серия «канониров» над испанцами состоит из 7 побед и 1 ничьей.

Беспроигрышная серия «Арсенала» против испанских команд в Лиге чемпионов (8, с октября 2023 года)

Атлетико – Арсенал – 1:1

Арсенал – Атлетико – 4:0

Атлетик – Арсенал – 0:2

Реал — Арсенал — 1:2

Арсенал — Реал — 3:0

Жирона — Арсенал — 1:2

Арсенал – Севилья – 2:0

Севилья – Арсенал – 1:2

Только одна команда имела более длинную беспроигрышную серию против испанских команд в Лиге чемпионов — «Челси» (16) с марта 2006 года по апрель 2014 года.

Рекордная в истории Лиги чемпионов беспроигрышная серия одной команды против испанских клубов (Челси, 16, 2006-2014)

«Атлетико» — «Челси» — 0:0

«Барселона» — «Челси» — 2:2

«Челси» — «Барселона» — 1:0

Челси – Валенсия – 3:0

Валенсия – Челси – 1:1

Атлетико – Челси – 2:2

Челси – Атлетико – 4:0

Челси – Барселона – 1:1

Барселона – Челси – 0:0

Челси – Валенсия – 0:0

Валенсия – Челси – 1:2

Валенсия – Челси – 1:2

Челси – Валенсия – 1:1

Барселона – Челси – 2:2

Челси – Барселона – 1:0

Барселона – Челси – 1:1