Бавария готовит контракт для одного из лучших игроков мира

«Бавария» намерена продлить контракт с французским вингером Майклом Олисе. Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, немецкий гранд готовит продление для 24-летнего футболиста, чтобы гранды прекратили пытаться подписать француза. «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы делали запросы по французу, на что получили отказ.

Действующий контракт между «Баварией» и Олисе истекает летом 2029 года.

В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 48 матчей на клубном уровне, в которых отличился 21 голом и 30 ассистами.

