Бавария готовит контракт для одного из лучших игроков мира
В Мюнхене намерены сохранить Майкла Олисе
«Бавария» намерена продлить контракт с французским вингером Майклом Олисе. Об этом сообщает TeamTalk.
По информации источника, немецкий гранд готовит продление для 24-летнего футболиста, чтобы гранды прекратили пытаться подписать француза. «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы делали запросы по французу, на что получили отказ.
Действующий контракт между «Баварией» и Олисе истекает летом 2029 года.
В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 48 матчей на клубном уровне, в которых отличился 21 голом и 30 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелился на подписании брата Хвичи Кварацхелии.
