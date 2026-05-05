  4. Бавария готовит контракт для одного из лучших игроков мира
05 мая 2026, 21:36 | Обновлено 05 мая 2026, 21:43
Бавария готовит контракт для одного из лучших игроков мира

В Мюнхене намерены сохранить Майкла Олисе

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

«Бавария» намерена продлить контракт с французским вингером Майклом Олисе. Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, немецкий гранд готовит продление для 24-летнего футболиста, чтобы гранды прекратили пытаться подписать француза. «ПСЖ», «Ливерпуль» и другие клубы делали запросы по французу, на что получили отказ.

Действующий контракт между «Баварией» и Олисе истекает летом 2029 года.

В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 48 матчей на клубном уровне, в которых отличился 21 голом и 30 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» нацелился на подписании брата Хвичи Кварацхелии.

Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
