Стало известно, был ли заинтересован Шахтер в подписании Караваева
Фулбек «Динамо» на радарах донецкого клуба не находился
Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» не был заинтересован в подписании украинского защитника «Динамо» Александра Караваева.
Ранее СМИ связывали 33-летнего футболиста с донецким клубом.
Александр Караваев является воспитанником донецкого «Шахтера», но за основную команду на поле ни разу не вышел: он защищал цвета второй команды, а также на правах аренды выступал «Севасополь», «Зарю» и «Фенербахче».
С лета 2019 года фулбек является футболистом киевского «Динамо». Ранее сообщалось о том, руководство «бело-синих» и футболист решили продлить контракт до лета 2027 года.
В текущем сезоне на счету Караваева 29 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и пятью ассистами.
«Шахтер» с 63 очками лидирует в таблице Украинской Премьер-лиги. «Динамо» набрало 47 баллов за 26 матчей и расположилось на четвертой позиции.
