Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 мая 2026, 12:10 | Обновлено 04 мая 2026, 13:06
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение

Караваев останется в «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев, вероятно, останется в столичном клубе.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его информации, между игроком и руководством «бело-синих» уже достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта как минимум на один сезон.

При этом отмечается, что Караваев получал предложение от «Шахтера». Футболист сообщил об интересе «горняков» руководству «Динамо», после чего стороны согласовали дальнейшее сотрудничество.

В этом сезоне Александр Караваев сыграл 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Це хто таке придумав цікаво?
То є Шахтар де у захисті грають молоді українці і який купляє молодих бразильців 18-20 років рішив купити пенсіонера Караваєва у 34 роки...
Пусть в Зарю переходит.
😂😂😂😂😂
Фейкомет Олійченко )
Поки ви тут анекдоти розповідаєте, я хочу лише нагадати що сьогодні вся Україна чекає на матч Хартс-Рейнджерс. Доля усього українського футболу сьогодні вирішується в цьому протистоянні. Адже Шахтар - це зараз весь український футбол
Да и зачем он. У нас вон Винисиус Тобиас вчера съел Редушко😋😜
