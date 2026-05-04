Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Караваев останется в «Динамо»
Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев, вероятно, останется в столичном клубе.
Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его информации, между игроком и руководством «бело-синих» уже достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта как минимум на один сезон.
При этом отмечается, что Караваев получал предложение от «Шахтера». Футболист сообщил об интересе «горняков» руководству «Динамо», после чего стороны согласовали дальнейшее сотрудничество.
В этом сезоне Александр Караваев сыграл 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.
Це хто таке придумав цікаво?
То є Шахтар де у захисті грають молоді українці і який купляє молодих бразильців 18-20 років рішив купити пенсіонера Караваєва у 34 роки...