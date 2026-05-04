Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев, вероятно, останется в столичном клубе.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его информации, между игроком и руководством «бело-синих» уже достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта как минимум на один сезон.

При этом отмечается, что Караваев получал предложение от «Шахтера». Футболист сообщил об интересе «горняков» руководству «Динамо», после чего стороны согласовали дальнейшее сотрудничество.

В этом сезоне Александр Караваев сыграл 29 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач.