04 мая 2026, 00:40
Караваев назвал причину поражения Динамо от Шахтера

Защитник «Динамо» прокомментировал поражение от «Шахтера»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Как оцените сегодняшний матч?

– «Динамо» и «Шахтер» показали боевую игру. Мы не удержали свое преимущество, хотя при счете 1:2 у нас было много моментов, особенно при стандартных положениях. Обидно, что при проигрышном счете мы давим, отдаем все силы, но конечного результата так и нет.

– Насколько непросто было играть против атакующей линии «Шахтера»?

– Это высококлассные игроки, полуфиналисты Лиги конференций. В противостоянии с ними нужна концентрация на протяжении всех 90 минут игры, потому что они могут воспользоваться любым моментом. Мы старались сдерживать их, но немного недоработали.

– Терять математические шансы на чемпионство именно в матче против «Шахтера» вдвойне неприятнее?

– Очень обидно терять шансы на титул за четыре тура до конца сезона. Мы проиграли чемпионскую гонку еще раньше, поскольку теряли очки там, где не должны были этого допускать. Мы сами виноваты в этом, и поэтому нужно возвращаться на свой уровень.

