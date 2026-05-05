Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны
Англия
05 мая 2026, 20:19 | Обновлено 05 мая 2026, 20:32
323
1

Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны

Хави не будет работать в Лондоне

05 мая 2026, 20:19 | Обновлено 05 мая 2026, 20:32
323
1 Comments
Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Руководство «Челси» исключило кандидатуру испанского специалиста Хави Эрнандеса из списка претендентов на пост главного тренера «синих», сообщает комментатор talkSPORT Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что после отставки Лиама Росеньора именно Хави стал главным претендентом на пост главного тренера «Челси». Однако журналист сообщает, что на самом деле ситуация кардинально иная.

«Команда Хави Эрнандеса утверждает, что «Челси» сделал предварительное предложение, и он готов переехать в Англию. Однако, насколько я понимаю, «Челси», вероятно, не будет продолжать переговоры с ним. Клуб серьезно рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо, Марко Силвы и Андони Ираолы, а Хави, на данный момент, исключен из числа претендентов», – написал Джейкобс.

Хави начал тренерскую карьеру в 2019 году, возглавив катарский «Ас-Садд». С 2021 по 2024 годы он работал во главе первой команды «Барселоны».

По теме:
«Это очень просто». Галлахер рассказал, что Де Дзерби изменил в Тоттенхэме
Манчестер Сити выступил с заявлением после поединка с Эвертоном
Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Хави Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Теннис | 05 мая 2026, 17:02 12
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме
Снигур неожиданно проиграла 427-й ракетке в финале отбора WTA 1000 в Риме

Дарья в трех сетах уступила Ноэми Базилетти в решающем поединке квалификации

Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Футбол | 05 мая 2026, 19:13 0
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»

Джонатан Да с нетерпением ждет матча с парижанами

Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04.05.2026, 20:33
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Футбол | 05.05.2026, 08:15
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сподіваюся, що були підстави для звільнення Марески. Інакше "геніальність" цього рішення важко переоцінити
Ответить
0
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 40
Теннис
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 12
Футбол
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 2
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем