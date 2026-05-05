Есть кандидаты получше. Челси отказал в работе экс-тренеру Барселоны

Руководство «Челси» исключило кандидатуру испанского специалиста Хави Эрнандеса из списка претендентов на пост главного тренера «синих», сообщает комментатор talkSPORT Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что после отставки Лиама Росеньора именно Хави стал главным претендентом на пост главного тренера «Челси». Однако журналист сообщает, что на самом деле ситуация кардинально иная.

«Команда Хави Эрнандеса утверждает, что «Челси» сделал предварительное предложение, и он готов переехать в Англию. Однако, насколько я понимаю, «Челси», вероятно, не будет продолжать переговоры с ним. Клуб серьезно рассматривает кандидатуры Хаби Алонсо, Марко Силвы и Андони Ираолы, а Хави, на данный момент, исключен из числа претендентов», – написал Джейкобс.

Хави начал тренерскую карьеру в 2019 году, возглавив катарский «Ас-Садд». С 2021 по 2024 годы он работал во главе первой команды «Барселоны».